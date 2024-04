Audiência Pública irá debater tarifa zero no transporte coletivo da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, vai realizar nesta sexta-feira (12), a partir das 9h, uma Audiência Pública para discutir a tarifa zero no transporte coletivo da Capital.

Atualmente, a passagem de ônibus da Capital está custando R$ 4,75, e o tema abordado pela Comissão se trata da extinção da tarifa de ônibus em Campo Grande, ou seja, o usuário não pagaria pelo uso do transporte coletivo.

No total, segundo dados de novembro do ano passado da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 103 cidades brasileiras, em 14 estados diferentes, já adotaram a tarifa zero, seja de maneira universal, em todos os sete dias da semana, ou em dias determinados da semana ou para grupos específicos. Em MS, a cidade de Costa Rica já adota este modelo.

A audiência será realizada no Plenário Oliva Enciso, da Casa de Leis da Capital, localizada na Avenida Ricardo Brandão nº 1600, e será transmitida ao vivo pelo canal aberto da TV Câmara e pelas redes sociais Facebook e Youtube.

Fazem parte da Comissão os vereadores Prof. André Luis, que atua como presidente, Luiza Ribeiro, vice-presidente, Tabosa, William Maksoud e Dr. Sandro Benites.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também