Bandeira amarela começa a valer a partir desta sexta-feira

Após uma melhora das condições de geração de energia, começa a valer a partir desta sexta-feira (1º) a bandeira tarifária amarela no mês de novembro, que irá deixar a conta de luz do consumidor brasileiro mais barata.

Na semana passada, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que, após setembro com a bandeira vermelha patamar 1 e outubro com a bandeira vermelha patamar 2, o mês de novembro seria de bandeira tarifária amarela.

Apesar do barateamento, o valor pago ainda deve ser maior que o desembolsado em agosto deste ano, que viu bandeira tarifária verde após um mês de julho marcado por contas mais altas, com outra bandeira amarela.

A partir de hoje, a cobrança passa de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos para R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. A medida vale para todos os consumidores de energia conectados no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também