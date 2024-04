Nesta semana turbo do Big Brother Brasil MC Bin Laden deixou o programa com mais de 80% dos votos nesta quinta-feira (4), enquanto Davi ficou com 19,66% dos votos e permanece no jogo.

Bin se despediu de todos os companheiros e elogiou o adversário que teve desde o início do jogo.

Confira os percentuais da votação do BBB 24:

Davi

Média: 19,66%

Voto Único: 24,45%

Voto Torcida: 14,88%

MC Bin Laden

Média: 80,34%

Voto Único: 75,55%

Voto Torcida: 85,12%

