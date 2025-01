Bolsa cachaça: Gusttavo Lima promete "benefício" caso seja eleito

O cantor Gusttavo Lima, que revelou nesta semana que irá se candidatar à Presidência da República em 2026, deu início ao anuncio de suas propostas durante show nesta sexta-feira (3).

Em cima do palco, o sertanejo prometeu “bolsa cachaça” para todos os brasileiros caso assuma a presidência. “Quem votar em mim vai ganhar seis anos de cachaça para beber todo mês. Não terá desculpa para não beber”, disse o cantor aos fãs.

A informação sobre o desejo de se candidatar foi dada em entrevista ao Metrópoles.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse o cantor.

Essa situação, no entanto, provocou reações mistas, incluindo críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Fontes afirmaram ao Metrópoles que o cantor havia sinalizado anteriormente que tinha a intenção de concorrer ao Senado.

