Bombeiros e Polícia Penal ganham novas viaturas com investimento de R$ 12,6 milhões

Novas viaturas e equipamentos ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Penal foram entregues pelo governador Eduardo Riedel nesta segunda-feira (12), reforçando o trabalho de combate aos incêndios florestais, especialmente no Pantanal e as escoltas e transporte de custodiados, que somam mais de R$ 12,6 milhões em investimentos.



Foram entregues 20 viaturas de última geração para o Corpo de Bombeiro Militar e 13 viaturas para a Polícia Penal, que tem a função de responder por mais de 23 mil detentos no Estado. “São instrumentos, ferramentas para a continuidade do bom trabalho que o nosso efetivo exerce com profissionalismo, capacitação, qualidade”, declarou Riedel.



“A entrega dessas viaturas é mais uma etapa do planejamento da temporada de incêndio florestal do ano de 2025. Essas 20 viaturas estarão disponibilizadas para a região do Pantanal. E também temos o curso de formação de formação de combate a incêndio florestal, que também faz parte das ações para o combate às chamas na região do Pantanal”, disse o coronel Frederico Salas, comandante-geral do CBMMS.



Nesta segunda-feira, a Operação Pantanal 2025 completa 132 dias e desde janeiro, o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, realiza uma série de ações de preparação e prevenção para o período de maior ocorrência de incêndios florestais.

A Polícia Penal também recebeu 700 pistolas e 398 coletes balísticos. Os veículos serão distribuídos nas cidades de Campo Grande, Dourados, Naviraí, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Dois Irmãos do Buriti.



“A Polícia Penal recebeu viaturas com proteção balística que serão distribuídas pelas principais unidades do Estado. São equipamentos de ponta, de última geração que traz, além da segurança, conforto para o nosso policial penal. Eles também recebem equipamentos de proteção individual, coletes, além de fuzis e pistolas. Tudo isso para garantir o exercício pleno das suas novas atividades constitucionais”, afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também