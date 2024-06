Caminhão 'dá pau' e trava trânsito na Avenida do Poeta

Um caminhão de combustíveis acabou causando congestionamento na Avenida do Poeta, um dos principais acessos ao Parque dos Poderes, após “quebrar” enquanto tentava entrar na via no início da tarde desta quarta-feira (26).

Segundo informações iniciais, o caminhão, aparentemente de origem paraguaia, seguia pela Rua Jornalista Marcos Fernandes Hugo Rodrigues quando, ao tentar acessar a via, parou de funcionar no meio do cruzamento com a avenida.

Com uma longa fila de carros e impedidos de entrarem no Parque dos Poderes, muitos motoristas optaram por seguirem até o Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi), onde usam o acesso como um “retorno” para subirem na ciclovia e poderem acessar as secretarias e órgãos na região.

Não se tem informações sobre o que ocasionou a parada do caminhão; motoristas ainda aguardam a chegada de um guincho para retirada do veículo.

Confira a situação no local:

