Campo Grande gerou mais 30% dos postos formais de trabalho na indÃºstria de MS

O levantamento do Radar Industrial da Fiems, apontou que Campo Grande abriu 2.252 postos formais de trabalho em Mato Grosso do Sul no mês de janeiro, resultado de 9.231 contratações e 6.979 demissões. Seiscentos e oitenta e cinco vagas foram geradas em Campo Grande, ou seja, 30,41% do total das vagas de trabalho.

Em Campo Grande, um dos grandes impulsos para a industrialização é a Lei do Prodes, que concede benefícios fiscais e extrafiscais para quem quer investir na Capital. Somente nos primeiros meses deste ano, foram aprovados 11 projetos que preveem injetar cerca de R$ 220 milhões na economia da Capital. Apenas um deles destravado na primeira reunião do Codecon de 2024 prevê investir R$ 110 milhões e gerar 80 novas vagas de emprego.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a cada nova reunião do Codecon há melhores expectativas de investimentos e crescimento para Campo Grande. “O objetivo da administração municipal é de transformação e desenvolvimento econômico da cidade e, para isso, além do trabalho realizado por meio do Prodes, a Prefeitura aprovou recentemente a lei de redução do ISS para franqueadores, a fim de garantir a Lei da Liberdade Econômica. Desenvolvimento é geração de renda e garantia de melhores condições de vida para todos que vivem em Campo Grande”, afirma.

Entre as cidades com saldo positivo de emprego em Mato Grosso do Sul, destacam-se: Campo Grande (+685), Ribas do Rio pardo (+362), Nova Andradina (+205), Dourados (+182), Corumbá (+147), Aparecida do Taboado (+87), Três Lagoas (+79), Rio Brilhante (+62), Aquidauana (+59), Maracaju (+56), Sidrolândia (+48), Paranaíba (+47), Eldorado (+45) e São Gabriel do Oeste (+45).

A atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços, que emprega 257.550 trabalhadores com participação equivalente a 39%.

