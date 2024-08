Campo Grande gerou mais de 75% das vagas de empregos de julho em MS

Conforme dados do último Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),Mato Grosso do Sul apresentou saldo de 1.013 novas vagas de emprego geradas em julho, das quais 807 são de Campo Grande.

A Capital detém ainda apenas 4% de taxa de desocupação.No mês, Campo Grande registrou 13.041 admissões e 12.204 desligamentos, o que representa um crescimento de mais de 100% em relação ao saldo observado em junho, quando 362 postos de trabalhos foram registrados.

O comércio foi o setor que mais contribuiu para a criação de novos postos de trabalho no mês de julho, com um saldo de 241 empregos, segundo a Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat)

Na sequência vêm Indústria com 226 vagas abertas, Serviços com 179, Agropecuária com 96 e Construção Civil com 95.

Já a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) salienta que a capital foi responsável por 1/3 de todos os empregos gerados em Mato Grosso do Sul neste ano de 2024.

No acumulado de empregos gerados no período de janeiro a julho de 2024, Campo Grande totaliza 7.003 postos de trabalho formais ou 31,7%.

