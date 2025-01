Campo Grande terá "Sábado no Centro" todo mês

A região central de Campo Grande ganhará uma uma rotina mensal, a partir de uma iniciativa de lojistas e vendedores da área.

A partir deste mês, ocorrerá mensalmente o “Sábado no Centro” que deverá se tornar tradição em Campo Grande, sendo que a inauguração ocorreu no dia 18 de janeiro.

Essa atitude dos empresários que acreditam no centro apoia os pequenos, médios e grandes empreendedores, impulsiona o comércio da região e gera oportunidade de consumo, movimentando a economia.

O “Sábado no Centro” gera promoções e condições de compra diferenciadas para a população.

A medida também pode driblar a perda do varejo diante das compras online e apostas, já que, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o setor enfrentou perda de R$ 103 bilhões do faturamento anual potencial em 2024 com o redirecionamento dos recursos das famílias para os jogos.

