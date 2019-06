Candidatos ao cargo de assessor de procurador da PGE realizam provas neste domingo

Neste domingo (30) serão aplicadas as provas do 2º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento.

O Processo de Seleção consistirá em duas fases, todas de caráter eliminatório e classificatório:

• Prova Objetiva: 40 questões de múltipla escolha, valendo 0,25 cada questão;

• Prova Escrita: de natureza discursiva, que poderá trazer questões teóricas, casos concretos ou situações práticas que exigirão resposta juridicamente fundamentada, com o objetivo de verificar a capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico expositivo do interessado, levando-se em consideração, para atribuição das notas, além da resposta à questão jurídica formulada, o domínio correto da norma culta da língua portuguesa.

Os candidatos terão das 8h às 12h (horário local de MS) para realizarem as provas que acontecem na Universidade Anhanguera-Uniderp localizada na rua Ceará, nº 333, bloco 8, no bairro Miguel Couto, em Campo Grande.

Os aprovados que forem chamados exercerão a função de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE) e deverão realizar atividades de nível superior e assessoramento jurídico e administrativo aos procuradores.

Só pode prestar o Processo Seletivo o candidato que, necessariamente, é bacharel em Direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou certificado de aprovação em Exame de Ordem; é brasileiro; aquele que está quite com o serviço militar (se homem); está no gozo dos direitos políticos; goza de saúde física e mental; tem boa conduta social e não registra antecedentes criminais.

Já quem é cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou por afinidade, até o terceiro grau, do titular do órgão em exercício não pode participar.

A relação dos 723 candidatos com inscrições deferidas, ensalamento e demais orientações estão disponíveis nos endereços eletrônicos www.concurso.ms.gov.bre www.pge.ms.gov.br.

Deixe seu Comentário

Leia Também