Carreta da Saúde atende servidores da segurança de 19 a 21 de novembro

Os servidores da segurança pública poderão ser atendidos pela Carreta da Saúde do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp a partir da próxima terça-feira (19), até quarta-feira (21) das 8 horas às 18h, em frente à sede do DOF, em Dourados.

A operação do projeto tem um investimento de R$ 9 milhões e fará os atendimentos gratuitamente. Nessa primeira etapa do programa serão atendidos os servidores da segurança pública de Dourados e de outros 12 municípios localizados na linha e faixa de fronteira.

Estão inclusos os municípios de Dourados, Caracol, Sete Quedas, Porto Murtinho, Corumbá, Japorã, Bela Vista, Antônio João, Mundo Novo, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia e Paranhos.



A unidade móvel oferta atendimentos oftalmológicos, inclusive com a distribuição de óculos, com fonoaudiólogos, com exames audiométricos e fornecimento de aparelhos auditivos se for necessário, com médicos generalistas e com psicólogos, que farão dinâmicas em grupos.

A ação integra o programa do Governo do Estado de valorização e atenção aos servidores da segurança pública, desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Centro de Atenção Biopsicossocial.

Solenidade

Na terça-feira, dia 19 de novembro, às 9 horas da manhã, acontece a solenidade de início das atividades da Carreta da Saúde do CABS, em frente à sede do DOF, em Dourados. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira estará presente no evento, juntamente com as equipes de médicos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos e do Centro de Atenção Biopsicossocial da Sejusp.

