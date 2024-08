CCZ realiza vacinação contra a raiva nas residências do Nova Lima e Vila Nasser

Nesta semana, os agentes da Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ) percorrem os bairros Nova Lima e Vila Nasser para vacinar cães e gatos contra a Raiva.

As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal. Este ano a meta é vacinar 179.620 cães e 89.810 gatos.

A CCZ contará com vacinadores diariamente pela Capital, que atenderão cães e gatos em suas casas. Os animais com mais de 90 dias e saudáveis poderão receber a dose do imunizante.



As campanhas de vacinação de cães e gatos associadas a medidas de prevenção, a orientação é que morcegos ou outros animais silvestres jamais sejam tocados, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.

Caso algum morcego seja encontrado vivo ou morto em situação anormal (por exemplo, caído no chão ou pendurado em janelas, cortinas, em cima da cama entre outros locais ou comportamentos não habituais) é necessário solicitar seu recolhimento ao CCZ.

Se for possível capturar o animal até a chegada da equipe do CCZ, o recolhimento deve ser feito utilizando panos, caixas de papel, baldes ou mantendo-o preso em ambiente fechado. O órgão orienta ao morador nunca tocar nos morcegos ou deixar crianças e animais domésticos terem contato.



