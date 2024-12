Colisões em postes mantêm número de 2023 em MS; Energisa faz alerta

Foram registradas 108 colisões de veículos em postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul até esta segunda-feira (30), em 2024. O número é o mesmo registrado no Estado em 2023.

Os números correspondem a acidentes que causaram danos a estruturas da rede elétrica tanto nas áreas urbanas, quanto nas rurais dos 74 municípios atendidos pela Energisa no Estado.

Por isso, a Energisa alerta que, além dos riscos à vida, essas colisões geram interrupção no fornecimento de energia nas residências, escolas, comércios e hospitais, além de causar diversos transtornos no trânsito.

Em Campo Grande, o número de colisões caiu quase 20% neste ano, quando comparado a 2023. Em 2024, foram 26 colisões em postes, enquanto no ano anterior foram 32.

João Ricardo Nascimento, coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, explica que, no caso de acidentes, existem algumas orientações que devem ser seguidas para evitar problemas ainda maiores, como acidentes elétricos.

“Sempre que possível, deve-se evitar sair do veículo nestes casos, pois pode haver risco de choque elétrico, uma vez que podem existir cabos sobre o veículo ou próximos não visualizados pela vítima. Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, é imprescindível que a Energisa seja imediatamente acionada para realizar todos os procedimentos com segurança. Quem for prestar socorro, deve também ficar afastado do veículo e acionar a Energisa”, explicou.

Em caso de urgência envolvendo a rede elétrica, o atendimento pode ser realizado pelo telefone 0800 722 7272, aplicativo Energisa On, redes sociais e pelo site da Energisa.

