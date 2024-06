Com reclamações de "falta de vaga", Sejusp amplia atendimento para novo RG

Com 88.235 mil carteiras de identidade expedidas em Mato Grosso do Sul desde a implantação do Novo RG, em janeiro deste ano, alguns usuários relataram dificuldades em agendar o serviço pelo portal da Secretaria De Estado De Justiça E Segurança Pública (Sejusp).

No Portal Reclame Aqui, no último mês, pelo menos seis reclamações foram registradas. “Estou a um mês tentando agendar a segunda via do meu rg e não consigo, pois nunca tem agenda, estou dependendo desse documento para assinar minha carteira de trabalho”, escreveu um usuário.

“Perdi meu RG a quase um mês mesmo tentando ligar e entrar em diversos app https://*, sem sucesso, nunca tem agenda nem meses”, dessa vez, a única resposta da instituição foi o link do endereço de serviço do agendamento, no entanto, o internauta informou que utilizou o link certo, porém, a página redirecionava para o endereço errado.

Outras reclamações são sobre a funcionalidade do portal. A publicitária Gabriella Macedo de 27 anos, conta que há duas semanas tenta agendar nos postos de atendimentos ao qual ela tem acesso mais facilmente, mas devido a falta de vagas, precisou adiar a renovação da CNH. “Eu tenho o RG antigo, mas sem o nome de casamento, e para renovar minha habilitação precisa ser o mesmo registro de nome do documento, por isso busquei fazer a nova Carteira de Identidade, para deixar tudo regularizado, agora, só no final de julho”.

Ao JD1, o diretor do Instituto de Identificação, perito papiloscopista, Daniel Ferreira de Freitas, explicou que há determinados números de vagas para cada posto da Capital. “As vezes a agenda de algum posto fecha antes do que em outros pois o número de atendentes e o número de estações online é maior em alguns locais”.

Em Campo Grande o posto com maior número de estações é o da Avenida Senador Filinto Muller 1530, Ipiranga, que segundo Daniel tem 13 estações abertas ao público, enquanto outras tem em média duas ou três. “Por isso essa diferença do número de agendamentos diários. Estamos trabalhando para realocar mais estações nos postos da Capital e do interior, ampliando as vagas diárias para o cidadão”, declarou.

“Alertamos que, em casos de urgência, quando não for possível realizar o agendamento, basta procurar um Posto de Identificação e comprovar a real necessidade do documento”, pontuou o diretor. O documento demora em média 30 dias para ficar pronto.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Científica, anunciou ainda nesta segunda-feira (3), uma expansão no atendimento para a emissão do novo RG digital.

“O agendamento on-line já está disponibilizado desde quinta-feira (30), com um aumento no número de vagas e a ativação de um novo posto de identificação”.

Agora as agendas terão datas para dois meses consecutivos ( junho e julho), segundo o órgão.

“Já a partir do segundo sábado de junho, aumentaremos o número de vagas disponíveis, incluindo 250 vagas aos sábados no Pátio Central com atendimento das 8h às 20h, que será seguido também de segunda a sexta”, afirmou Daniel Ferreira de Freitas.

“Além disso, ativamos um novo posto de identificação na Capital, situado no CAORC (Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados), e estamos inclusive estudando uma ampliação maior ainda para oferta de vagas já neste mês de junho, garantindo um serviço de excelência para atender a todos”, completa.

Os cidadãos podem realizar o agendamento online através do link http://servicos.sejusp.ms.gov.br . A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional

É necessário apresentar CPF, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento. Documentos opcionais, como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, também podem ser apresentados.

