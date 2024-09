Com seca, Alckmin aponta que volta do horário de verão 'pode ser uma boa alternativa'

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmim, disse nesta quarta-feira (11) que, com a estiagem pressionando o setor gerador de energia, a volta do horário de verão pode ser “uma boa alternativa” para o Brasil.

“Não vai faltar energia, mas nós precisamos todos ajudar. Horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia. Campanha para você economizar energia [é outra alternativa], você procurar desperdício. Ajuda também. Você tem várias alternativas”, afirmou o presidente a jornalistas no Palácio do Planalto.

Na semana passada o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicou que o nível dos reservatórios continuará reduzindo até o fim de novembro, no entanto, o vice-presidente apontou que “não há risco de falta de energia” no país.

Em comunicado publicado em 20 de agosto, o ONS chegou a recomendar o acionamento de usinas termoelétricas a partir de outubro.

