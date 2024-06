Comitiva do Senai é homenageada por ação humanitária no Rio Grande do Sul

Depois de um mês realizando ações no Rio Grande do Sul, a comitiva de oito colaboradores do Senai retornou para Campo Grande nesta semana e receberam homenagens por ações que garantiram a fabricação de móveis, conserto de eletrodomésticos e equipamentos hospitalares em Canoas.

A ação faz parte da segunda etapa da campanha MS Pela Vida – Unidos pelo Rio Grande do Sul, realizada pela Fiems em parceria com o governo do Estado. A primeira fase, realizada em maio, contou com campanha de arrecadação de roupas e mantimentos.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, relembrou a apreensão que antecedeu a equipe. “Apesar do time altamente qualificado, era praticamente uma zona de guerra. Não sabíamos o que iríamos enfrentar. Mas o pessoal conseguiu utilizar o que sabe fazer dentro do Senai, reformar e fazer a manutenção, além de lidar com o sentimento das pessoas que estavam precisando. Eles voltaram com a missão cumprida”, destacou.

Engenheiro eletricista do Senai Empresa, Vagnaldo Alves de Matos relatou a surpresa que ficaram com a quantidade de pessoas que buscaram o serviço. “Foram aglomerando pessoas com os equipamentos retirados direto da lama. Foi uma experiência pessoal incrível no sentido de poder ajudar um pouco aquele pessoal diante de uma tragédia tão grande”.

A carreta destinada a serviços de eletrotécnica e solda fez mais de 2 mil consertos, com média de 20 atendimentos por dia. Além dos concertos, a equipe do Senai realizou a distribuição de 260 camas de solteiro, 130 berços, 130 baús, além de 1 mil rodos e 1 mil pás produzidos pelas equipes de marcenaria de Campo Grande. Os atendimentos devem continuar com uma nova equipe.

