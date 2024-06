Creedence Clearwater é confirmado em novembro na Capital

Formado pelos integrantes originais, Stu Cook e Doug Clifford, a banda californiana Creedence Clearwater Revival vem a Campo Grande em 15 de Junho através da Cegonha Produções com o projeto ‘Creedence Clearwater Revisited’ no ginásio Guanandizão.

Em 2023, Cegonha Produções apostou em shows internacionais e trouxe Dire Straits Legacy para a capital sul-mato-grossense. É a primeira vez que integrantes originais da banda realizam show em Campo Grande pela turnê "Revisiting Creedence - South American Tour 2024", que passará por 9 cidades brasileiras. A última vez que a banda se apresentou no Brasil foi em 2019.

Os amantes da banda poderão ouvir clássicos como “Fortunate Son”, “Proud Mary” e, é claro, “Have You Ever Seen the Rain?”.

Os valores e link para a compra de ingressos serão disponibilizados posteriormente.

