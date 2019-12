Corpo da atriz Zilda Cardoso é velado e cremado

Sarah Chaves, com informações do G1

O velório da atriz Zilda Cardoso que morreu aos 83 anos, ocorreu no sábado (21), logo depois o corpo foi cremado no Cemitério São Pedro, em São Paulo.



A atriz conhecida por interpretar "Catifunda" na Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo, morreu na sexta-feira (20), em seu apartamento, onde morava sozinha.



Após o velório que durou até 13h, o corpo foi encaminhado para uma cerimônia de cremação no mesmo local.



Segundo informações da polícia, a cuidadora chegou à tarde na casa de Zilda. Ela estava na cama e não respondeu aos chamados. Uma viatura da Polícia Militar foi chamada e em seguida o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte às 16h12.





Deixe seu Comentário

Leia Também