Cresce o número de mesários na Capital; voluntária conta que preparação começa às 5h nas eleições

Com dezenas de instituições e pessoas envolvidas, as Eleições Municipais de 2024 que acontecem neste domingo (6), em todo o país, irá levar 155.912.680 milhões de eleitores às urnas, e um dos profissionais que atuam na linha de frente na data, são os mesários, que vem crescendo a cada pleito.

Conforme estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o volume de mesários voluntários e os convocados que foram convidados pela Justiça Eleitoral estão em crescimento no Brasil. De 2016, para 2024 número saiu de 1.762.569 milhões para 1.930.026 no 1° turno.

Em Mato Grosso do Sul, a comparação entre os pleitos municipais de 2016 a 2024, teve um aumento de mais de 5 mil mesários em oito anos. Foram 23.347 em 2016 e 28.747 mil em 2024.

Os números da Capital seguem tendência de crescimento nacional, tendo aumentado em 19,58% a quantidade de mesários convocados nas eleições de 2024, se comparado a 2016. Naquele ano, foram 6.519 mil mesários, com uma alta taxa de comparecimento, apenas 149 (2,2%) ausências.

Em 2020, foram 7.640 mil mesários convocados, com 277 faltantes, uma taxa de (3,6%). Para este ano, foram convocados 9.136 mil mesários distribuídos em seis zonas eleitorais.

A servidora pública municipal, Patrícia Tatiana, 46 anos, trabalha nas eleições há 24 anos. Ela emitiu seu Título de Eleitor aos 18 anos e foi chamada pela Justiça Eleitoral no ano seguinte, para trabalhar como secretária, quando ainda atuava na Sefaz (Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul). "Pra mim o benefício maior foi a questão de poder conhecer pessoas novas em todas as eleições e as folgas eleitorais que nos são dadas. Comecei como primeiro-secretário, virei 2° mesário, depois 1° mesário e hoje sou presidente da seção", contou.

Ela conta que sempre leva água, algo para comer e café. "Acordo às 5h da manhã, pois tenho que estar no local às 6h e deixar tudo pronto para começar às 7h", ela afirma ainda que reparou na evolução com que os resultados das votações. "Percebi que conseguimos ter o resultado no mesmo dia nos últimos tempos".

Os mesários voluntários nas eleições, além de exercerem a cidadania, têm uma série de vantagens, como horas complementares nas instituições de ensino superior conveniadas, isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais e dois dias de folga a cada dia trabalhado, sem perder salário.



Falta

Segundo o art. 120, § 4º, do Código Eleitoral, após o recebimento da convocação, os mesários terão prazo máximo de cinco dias para alegar as razões de seu impedimento de comparecer. P

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa. "O não comparecimento sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após a eleição sujeita o mesário faltoso à multa prevista no art. 124 do Código Eleitoral. Se o faltoso for servidor público, a pena será de suspensão de até 15 dias e, na eventualidade de a mesa receptora deixar de funcionar pelo não comparecimento do mesário, as penalidades previstas serão aplicadas em dobro".

