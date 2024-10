Cuscuz Paulista é eleito a pior comida do Brasil por site internacional

Um ranking do Taste Atlas, portal internacional sobre comidas, trouxe um ranking com a piores comidas do Brasil, com base em notas dadas pelos leitores, e pratos conhecidos, como o cuscuz paulista - que se destaca em 1º lugar - e o típico sanduíche de mortadela aparecem na lista.

Com um sistema que avalia as notas de usuários da plataforma, que variam entre 0 a 5 estrelas, o site criou um ranking que classifica as comidas das piores - com menos estrelas - até as melhores - com mais estrelas.

Apesar do Brasil ter sua lista de piores comidas, o país está longe de se destacar entre os demais colocados no ranking dos 100 piores pratos de todos os países, com apenas o cuscuz paulista aparecendo na lista, em 72º lugar.

Confira a lista das piores comidas do Brasil, segundo o Taste Atlas:

Cuscuz paulista: nota 2,8

Arroz com pequi: nota 3,1

Acém: nota 3,1

Paleta: nota 3,2

Maria-mole: nota 3.3

Lagarto: nota 3,3

Sequilhos: nota 3,5

Sagu: nota 3,5

Tareco (biscoito): nota 3,5

Coxão mole: nota 3,5

Ostra ao bafo: nota 3,5

Pé-de-moleque: nota 3,6

Quibebe: nota 3,6

Músculo: nota 3.6

Patinho: nota 3,6

Maniçoba: nota 3,6

Peito (carne bovina): nota 3,6

Sanduíche de mortadela: nota 3,7

Salada de maionese: nota 3,7

Cajuzinho: nota 3,7

Salpicão de frango: 3,7

Abará: nota 3,7

Caldo de piranha: nota 3,7

Biscoito de polvilho: nota 3,8

Canjica: nota 3,8

Mocotó: nota 3,8

Bolo formigueiro: nota 3,8

Caruru: nota 3,8

Pato no tucupi: nota 3,8

Pamonha: nota 3,9

X-Tudo: nota 3,9

Galinhada: nota 3,9

Casadinho: nota 3,9

Barreado: nota 3,9

Creme de papaya: nota 3,9

Baba-de-moça: nota 3,9

Carne de onça: nota 3,9

