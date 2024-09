Danilo Gentili, Festival da Carne e Aulão de Yoga marcam agenda deste sábado

Campo Grande recebe atração nacional e sedia o festival internacional neste sábado (14). Tem evento para crianças, jovens e adultos com Teatro do Pequeno Príncipe e oficina de pintura. Confira:

SÁBADO

Feira da Colônia Paraguaia - A feira conta com expositores de artesanato, brechó, trajes típicos paraguaios, além de espaço kids e comida típicas. As atrações musicais são Trio de Ouro, Heloá Nantes e convidados. Das 9h às 16h, na Rua Ana Luiza de Souza, 610. Entrada é gratuita.

Oficina de Pintura Livre - Os participantes produzirão pinturas e desenhos inspirados nas obras da exposição Sofrência, nesta oficina criativa para as famílias. Classificação livre. Será das 10h às 11h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de agosto, 453. Entrada é gratuita.

Festival Internacional da Carne - O evento conta com mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes, preparados por assadores de renome regional, nacional e internacional. Com show da banda Alzira’s e da dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio. Será das 16h às 23h, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada é gratuita.

Mar Becker - Na abertura da livraria Hámor, uma roda de conversa com a autora Mar Becker sobre suas obras “Cova profunda é a boca das mulheres estranhas” e “Canção derruída”. Febraro de Oliveira e Rosana Zanelatto conduzirão esse bate-papo. A partir das 16h, na Rua 13 de junho, 1592. Entrada é gratuita.

O Pequeno Príncipe - A Cia. Teatro do Mundo apresenta este clássico espetáculo teatral, para toda a família. Às 17h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Amai-vos - Peça teatral espírita promete um enredo surpreendente e repleto de ensinamentos espiritualistas, com uma viagem profunda através dos séculos, explorando temas como reencarnação, comunicação com os espíritos e o poder transformador do amor e do perdão. Será às 17h e 20h, no Teatro Allan Kardec, na Av. América, 653. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, no site.

Yoga para Todos - Aulão de yoga gratuito e aberto na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. A partir das 18h, no Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita, com inscrições pelo site.

Danilo Gentili - O humorista Danilo Gentili volta a Campo Grande, após 15 anos, com seu stand-up. Ele promete um show de humor irreverente e ácido, abordando bastidores da TV, experiências na pandemia, e polêmicas que marcaram sua carreira. Está marcado para às 21h, no Palácio Popular da Cultura, localizado no Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n. Entrada: ingressos a partir de R$ 180, pelo site.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também