Defensoria Pública abre inscrições para evento sobre aleitamento materno

A Defensoria Pública de MS, através do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (NUDECA) e da Escola Superior, junto com o Comitê Estadual de Estímulo ao Aleitamento Materno e da Secretaria de Estado de Saúde (SES), realizará um colóquio em alusão ao Agosto Dourado (mês de incentivo à amamentação).

O tema do evento é “Ações de Incentivo ao Aleitamento Materno”, e ocorrerá no dia 19 deste mês, às 8h no auditório da Escola da Defensoria de MS. Será gratuito e com certificado de participação.

No colóquio serão apresentadas e debatidas as boas práticas de incentivo ao aleitamento materno, como forma de prevenção de doenças e melhor maneira de alimentação de bebês.

Os palestrantes serão Osvaldinete Lopes de Oliveira Silva, nutricionista e professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); e Edson Borges de Souza, que é médico.

As inscrições podem ser realizadas por aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também