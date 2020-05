Detran-MS reativa pista de simulação em vias públicas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), após oito anos de inatividade, reativou a pista de simulação em vias públicas, após realizar a substituição de toda a parte de iluminação viária e reparos no semáforo da pista.

A partir do dia 4 o espaço estará reaberto para aulas das 5h às 20h. “O transformador que atendia a iluminação e o semáforo, estava queimado e nós fizemos a substituição. Agora, os alunos terão mais um espaço para treinar antes das provas”, explicou o diretor adjunto, Valter Bortoletto.

Em Campo Grande, os Centros de Formação de Condutores (CFC´s) retomaram os atendimentos que estavam interrompidos desde o dia 20 de março devido à pandemia do Coronavírus (Covid-19).

De acordo com o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, esse é um passo muito importante na retomadas das atividades, que ainda deve ocorrer de forma lenta e gradativa “Sabemos que é um momento ainda delicado, que ainda temos que tomar vários cuidados para a prevenção, mas estamos fazendo nossa parte e a finalização das obras nas pistas nos deixa muito satisfeitos com o que esperamos oferecer ao nosso cliente daqui pra frente”, enfatizou Rudel. “Temos uma pista nova, sem buracos, bem iluminada para aulas noturnas, com sinalização vertical e horizontal de acordo com o que precisamos”.

Também foram concluídas as obras de recuperação das pistas de exames com obstáculos para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na sede do Detran-MS em Campo Grande, onde foi feita a recuperação do pavimento no trecho crítico da pista de categoria A, para motos, repintura dos balizamentos na pista de categoria B e recuperação do pavimento.

A obra foi orçada em R$ 320,4 mil e é de responsabilidade da empresa Trento Soluções em Construção Ltda. No total, foram recapeados 3.343,6 metros quadrados, além do fechamento de buracos de 334,39 metros quadrados.

