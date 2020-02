Detran publica lista de veículos multados em janeiro

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), publicou nesta terça-feira (11) uma lista com a relação de multas cadastradas no período entre 21 e 31 de janeiro.

O documento divulgado na edição de suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE), conta com 70 páginas, onde é possível identificar a multa pela placa do veículo.

O cidadão também pode verificar na lista, a data e o número do auto da infração. Algumas multas variam de R$ 88,38 até 5.869,40

Os proprietários de veículos terão prazo de 30 dias a contar da data de publicação da lista, para oferecer defesa.

Confira a lista completa de multas aqui .

