Diretor de Políticas Penitenciárias da Senappen elogia segurança da Polícia Penal de MS

O diretor de Políticas Penitenciárias da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), Sandro Abel Sousa Barradas, esteve visitando unidades prisionais de Mato Grosso do Sul e destacou o trabalho essencial da Polícia Penal no Mato Grosso do Sul para a justiça e segurança pública.

Segundo ele, a instituição tem encontrado um equilíbrio eficaz entre a disciplina e a segurança, aliado a frentes de assistência e ressocialização, impactando diretamente no combate ao crime organizado.

O diretor de Políticas Penitenciárias da Senappen enfatizou a importância das políticas penais implementadas em Mato Grosso do Sul.

“O que percebemos é uma segurança dinâmica que atua na cultura da Polícia Penal, promovendo trabalho e educação. Isso se reflete em dados do Sisdepen, que acompanho a nível nacional, e agora confirmamos in loco. Em todas as unidades visitadas, constatamos ações efetivas no cumprimento da execução penal, posicionando nossa Polícia Penal com um protagonismo nacional em políticas que favorecem a assistência nas unidades prisionais, com avanços significativos, especialmente nos últimos dois anos”, afirmou.

O dirigente expressou orgulho pelos resultados obtidos e parabenizou os gestores locais pela dedicação em aprimorar a execução penal no Estado.

“Estamos cientes dos desafios a enfrentar, mas, sob a orientação do nosso secretário André Garcia, estamos comprometidos em auxiliar na busca de melhorias para uma execução penal mais eficiente e uma Polícia Penal forte no combate ao crime organizado. Queremos que o sistema prisional de Mato Grosso do Sul seja uma referência em todo o país”, completou.

Barradas também mencionou que essas visitas são cruciais para traçar diagnósticos que ajudem a identificar necessidades em áreas como assistência jurídica e políticas de saúde para os servidores.

Acompanhado pelo diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Rodrigo Rossi Maiorchini, e pelo secretário-executivo de Justiça da Sejusp, Rafael Garcia Ribeiro, Barradas percorreu, na Capital, o complexo penitenciário da Gameleira – incluindo duas unidades de regime fechado e uma de semiaberto – e o Estabelecimento Penal "Jair Ferreira de Carvalho"; além da Penitenciária Estadual de Dourados e da Unidade Penal "Ricardo Brandão", em Ponta Porã.

Também participaram das visitas o coordenador-geral de Gestão de Instrumentos de Repasse da Senappen, Thiago Utida e representantes das diretorias da agencia penitenciária.

