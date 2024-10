Distrito Palmeiras retoma Procissão de Nossa Senhora Aparecida

A festa de procissão em homenagem a Nossa Senhora Aparecida do Distrito se Palmeiras em Dois Irmãos do Buriti começa às 7h30 deste sábado (12). O evento é retomado pela Capela São Sebastião depois de uma pausa.

A saída da procissão nas águas do Rio Aquidauana acompanhada com barcos de pescadores e caiaques acontecerá partindo da Avenida Miguel Chaia ao lado do Mercado Avenida.

Os fiéis acompanham o ato com cânticos e louvores à Nossa Senhora. A missa solene terá início às 8h na Capelinha Santa, localizada ao lado da Lanchonete N. S. Aparecida.

O evento aumenta a procura por hospedagens nas pousadas, pesqueiros , campings e casas de aluguel por temporada, além de ser um momento único de tradição e fé.

