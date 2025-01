Divulgação dos resultados do concurso dos Correios é adiada

A divulgação dos resultados da prova objetiva do concurso dos Correios, que estava prevista para esta terça-feira (14), foi adiada.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame, não há uma data definida para a publicação dos resultados, e é "provável" que eles não sejam divulgados nesta terça-feira.

Realizado em dezembro de 2024, com um total de 1,6 milhão de candidatos inscritos, o concurso oferece 3,5 mil vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.429,26 a R$ 10.302.

Apesar da previsão inicial de que os resultados seriam divulgados em até 30 dias após a realização das provas, o IBFC ainda não forneceu uma nova estimativa para a publicação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também