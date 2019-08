Divulgada a lista de classificação para Assessor de Procurador da PGE

O Diário Oficial do Estado (DOE), publicou na edição desta terça-feira (27), a classificação final do 2º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para a composição de cadastro de reserva para o cargo de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE).

As inscrições do processo seletivo aconteceram no início de junho e a prova foi realizada no último dia do mesmo mês.

O processo seletivo consistiu em duas fases, todas de caráter eliminatório e classificatório sendo 40 questões da prova Objetiva, e a prova Escrita de natureza discursiva, que poderia trazer questões teóricas, casos concretos ou situações práticas que exigiram resposta juridicamente fundamentada, com o objetivo de verificar a capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico expositivo do candidato.

O gabarito definitivo da prova Objetiva foi divulgado no dia 22 de julho. E o resultado preliminar da avaliação da prova Escrita, em 19 de agosto. Os candidatos que não concordaram puderam entrar com recurso.

Acesse a lista de classificados aqui

