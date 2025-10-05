Domingo tem prova do CNU: fique atento aos horários e orientações em Mato Grosso do Sul

Mais de 760 mil candidatos devem participar, neste domingo (5), da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. A avaliação será aplicada em 228 municípios brasileiros, incluindo cidades de Mato Grosso do Sul.



O certame oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal e é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).



Em Mato Grosso do Sul, as provas começam às 12h (horário local). Os portões dos locais de aplicação serão fechados às 11h30, meia hora antes do início do exame. O MGI orienta que os candidatos se organizem com antecedência para evitar atrasos, considerando possíveis congestionamentos nas proximidades dos locais de prova.



O cartão de confirmação de inscrição, disponível no site do CNU 2025, traz informações sobre o local e a sala em que o candidato realizará a prova. O documento não é obrigatório no dia, mas o ministério recomenda levá-lo para facilitar o acesso.



O que levar

Para realizar a prova, o candidato deve apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital (via aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e a Carteira de Identidade Digital, quando disponível no estado). Cópias, prints ou documentos em PDF não serão aceitos.



Também é obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Além disso, é permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que estejam em embalagens transparentes e sem rótulo.



Proibido

Itens como aparelhos eletrônicos (celulares, fones de ouvido, relógios, tablets), óculos escuros, chapéus, lápis, borrachas e corretivos são proibidos. Esses objetos deverão ser lacrados em envelope fornecido pela organização no momento da prova.

Alimentos em embalagens opacas ou com rótulo, bem como bebidas em recipientes que não permitam ver o conteúdo, também não poderão ser levados para a sala.



Confira abaixo o cronograma completo das próximas fases do concurso:

• Prova objetiva: 5 de outubro (domingo)

• Divulgação do resultado da prova objetiva e convocação para a prova discursiva: 12 de novembro

• Prova discursiva: 7 de dezembro

• Período de verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

• Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026



