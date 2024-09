"É sempre importante", diz Riedel sobre o Desfile de 7 de setembro

Já consolidado como tradição em Campo Grande, aconteceu neste sábado o clássico desfile de 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que contou com participação de escolas estaduais e forças da segurança e Armadas.

O desfile teve início às 8h10, com revista à tropa militar nos altos da rua 14 de Julho, uma das principais da região central de Campo Grande, pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Logo em frente ao palanque oficial, aconteceu a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado, e do Município, e o acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria por estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE).

Com duração de duas horas, a expectativa inicial do governo é que 10 mil pessoas acompanhassem o desfile.

Um fator que causou estranheza para os expectadores foi a falta da Polícia Civil, que neste ano optou por não participar do desfile.

Logo após o final do evento, o governador Eduardo Riedel conversou com a imprensa, onde destacou a importância do desfile para a população de Campo Grande. “Muito bom, o desfile é sempre importante”, afirmou.

Questionado sobre a falta da Polícia Civil no desfile, o governador explicou que a decisão foi tomada pelo comando da Polícia Civil. “É uma decisão deles, do comandante da unidade, do Delegado-Geral, de participar ou não, não foi uma determinação do governo”, ressaltou.

Riedel também ressaltou que as típicas aeronaves, sempre presente em outros desfiles, não estiveram presentes por estarem sendo utilizadas no Pantanal e Cerrado. “Prioridade é para manter as aeronaves em operação do que participar do desfile”, explicou.

