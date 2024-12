Eficiência energética em hospitais de MS teve investimento de R$ 2,1 mi da Energisa

Com melhorias realizadas nos hospitais da Santa Casa de Campo Grande, np Hospital Universitário na Capital, no Hospital São Francisco, em Itaquiraí, e no Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul, a Enersia somou R$ 2,1 milhões em investimentos de projetos de eficiência energética.

Maior hospital de Mato Grosso do Sul, a Santa Casa recebeu o investimento de R$ 1,2 milhão para a substituição de luminárias, projetores e lâmpadas convencionais por modelos de LED, além da implantação de sistema de geração fotovoltaica.

No Hospital São Francisco, HU e Fundo Municipal de Saúde de Chapadão do Sul, foram substituídas as luminárias e lâmpadas convencionais por outras de LED e os equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos eficientes.

Nas duas primeiras unidades, também houve a implantação de sistema de geração fotovoltaica.

Com a implementação das iniciativas de eficiência energética, a estimativa é que ocorra a economia de 723 MWh/ano, se somados os consumos das quatro unidades hospitalares.

Para Paulo Roberto dos Santos, Diretor-Presidente da Energisa MS, o investimento demonstra o compromisso da concessionária com a saúde e o bem-estar da população sul-mato-grossense. “Com essa iniciativa, buscamos não só promover a redução do consumo de energia, mas também contribuir para a sustentabilidade dos serviços de saúde, gerando economia e melhorando a infraestrutura dos hospitais. A energia é um recurso fundamental para o funcionamento das unidades de saúde, e com esses investimentos, queremos garantir um ambiente mais eficiente, seguro e preparado para atender a população com qualidade e agilidade", afirmou.

