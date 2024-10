Ela não vem mais! Show da Alcione é cancelado no 'MS ao Vivo'

A atração de novembro aguardada há meses no palco do 'MS ao vivo' em Campo Grande, Alcione teve o show cancelado na Capital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), o cancelamento ocorre em razão da falta dos documentos específicos para contratação da atração que não foi entregue pela equipe da sambista.

No entanto, a programação do MS ao Vivo que já trouxe artistas como Lenine, Marina Sena e Jota Quest, seguirá com uma nova atração que deve ser confirmada em breve, junto com uma nova data.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também