Eleito para presidir o Comsefaz, Flávio César buscará "federalismo mais equilibrado"

O secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César, foi eleito por unanimidade na sexta-feira (7), presidente do Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), para o biênio (2025-2027).



É a primeira vez que um representante do Centro-Oeste assume a liderança do comitê que terá como prioridade acompanhar as discussões sobre a reforma tributária, preservando os interesses estaduais, especialmente no que se refere ao ICMS e evitar uma ‘guerra fiscal’ entre os estados.



“Essa escolha unânime representa o reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido em Mato Grosso do Sul, consolidando o Estado como referência em gestão fiscal. Nosso foco será atuar com diálogo e articulação junto ao Congresso Nacional, Governo Federal e demais entidades, sempre em defesa dos interesses dos estados e do Distrito Federal. Trabalharemos para construir um federalismo mais equilibrado e um sistema tributário moderno e sustentável”, pontuou.



Sob a liderança de Flávio César na Secretaria de Fazenda, o estado alcançou nota CAPAG A+, a mais alta classificação do Tesouro Nacional em equilíbrio fiscal. Com um PIB de R$ 190 bilhões em 2024 e projeção de crescimento de 4,2% em 2025, MS ocupa o terceiro lugar no ranking de liberdade econômica.

Perfil

Graduado em Relações Públicas e pós-graduado em Gestão e Marketing Integrados, Flávio César é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.



Já esteve à frente da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) em 2021 e na coordenação da campanha do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em 2022, sendo nomeado posteriormente para assumir a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS),

Composição da Presidência e Administração do Comsefaz – Biênio 2025/2027

Presidente:

• Flávio César Mendes de Oliveira – Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Vice-presidentes:

• 1º Vice-Presidente: Luis Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças de Rondônia

• 2º Vice-Presidente: Fabrízio Gomes Santos – Secretário da Fazenda do Estado do Ceará

• 3º Vice-Presidente: Luiz Cláudio Gomes – Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais

• 4º Vice-Presidente: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da Fazenda do Paraná

• 5º Vice-Presidente: Francisco Sérvulo – Secretário de Economia do Estado de Goiás



Conselho Fiscal – Titulares:

• Amarísio Freitas – Secretário de Estado da Fazenda do Acre

• Rogério Gallo – Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso

• Emílio Joaquim de Oliveira Júnior – Secretário de Fazenda do Estado do Piauí

Conselho Fiscal – Suplentes:

• René de Oliveira e Sousa Júnior – Secretário de Estado da Fazenda do Pará

• Benicio Costa – Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo

• Marialvo Laureano dos Santos Filho – Secretário de Estado da Fazenda da Paraíba



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também