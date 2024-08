Elon Musk se pronuncia após Moraes bloquear o X no país

O bilionário Elon Musk se pronunciou após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a suspensão imediata, completa e integral da plataforma X, antigo Twitter, no Brasil.

Em uma publicação na rede social, cujo ele é dono, o empresário volta a atacar o ministro. “A liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos”, criticou o bilionário.

Musk ainda afirmou que “o regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente”, se referindo a decisão que resultou no bloqueio da plataforma.

Devido a plataforma não ter indicado um representante legal no Brasil nem ter atendido à demanda judicial, Moraes decidiu pelo bloqueio. A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a medida.

