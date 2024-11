Elton Dione de Souza assume Controladoria-Geral do Município

Em edição do Diário Oficial Extra de Campo Grande de quinta-feira (31), a prefeita Adriane Lopes, designou o auditor de Controle Interno Elton Dione de Souza para exercer a função de Controlador-Geral do Município interinamente.

O novo Controlador-Geral afirmou que pretende contribuir com a gestão municipal e no desenvolvimento de medidas modernas e transparência. “Recebi o convite da prefeita Adriane Lopes e aceitei com muita honra assumir essa responsabilidade à frente da Controladoria-Geral do Município (CGM). A pasta é sem dúvida um órgão importante para a gestão pública municipal, com atribuições que auxiliam no dinamismo da gestão pública”, disse Elton.

Carreira

Elton Dione é bacharel em Ciências Contábeis com ênfase em Análise de Sistemas, é especialista em Metodologias para Educação a Distância com vasta experiência na Administração Pública.

Além de ter sido primeiro-tenente do Exército Brasileiro, onde desempenhou funções de chefia administrativa e operacional, foi Coordenador Técnico e Analista de Suporte na empresa GOVBR, palestrante na Escola de Gestão Pública da Associação Brasileira de Municípios (ABM), na Escola de Gestão Municipal da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS (Egem) e atuou como Professor Tutor Presencial na Universidade Anhanguera – Uniderp.

No ano de 2023, o novo Controlador-Geral do Município foi indicado pelo chefe do 9º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército ao recebimento da Medalha Exército Brasileiro (MEB) – 2024, que destaca civis que contribuem para a sociedade como cidadãos de elevada capacidade profissional, caráter e integridade.

