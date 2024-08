Empresas voltam a vender passagens para o Aeroporto de Porto Alegre nesta sexta-feira

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (8) que as companhias aéreas poderão retornar com a venda de passagens que tem como destino o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), a partir desta sexta-feira (9).

O terminal estava com as atividades suspensas pós as fortes chuvas que atingiram várias cidades gaúchas em abril. Segundo previsões, os voos devem ser retomados em 21 de outubro, com a apertura parcial do aeroporto.

Segundo o ministro, inicialmente serão 128 voos diários, equivalente a cerca de 900 voos semanais e em torno de 3 mil voos. “Isso vai, sem dúvida alguma, acelerar a retomada da economia do Estado”, afirmou Costa Filho.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ficará responsável por definir o número de voos que cada empresa aérea poderá disponibilizar. A previsão do governo é que o aeroporto, sob concessão da Fraport Brasil, volte a funcionar com 100% da capacidade ainda em dezembro deste ano.

