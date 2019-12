Energisa garante normalidade no atendimento mesmo com greve

A Energisa, garante que o atendimento aos clientes não será comprometido com a greve dos trabalhadores da Engelmig, empresa que presta serviços para a distribuidora de energia em Mato Grosso do Sul.

Em nota encaminhada ao JD1 Notícias, a concessionária destacou que possui outras empresas prestadoras de serviços e explicou que as negociações com os trabalhadores acontecem de forma independente, por se tratar de uma empresa terceirizada.

Aproximadamente 60 trabalhadores da Engelmig cruzaram os braços nesta manhã por não aceitar a proposta de reajuste da empresa. A categoria reivindica reajuste salarial de 7%, além do aumento no vale-alimentação de R$ 21,50 para R$ 25,00 por dia; vale extra de natal de R$ 140,00, entre outros pontos. A Engelmig ofereceu 3% de aumento no salário, 5% no vale-alimentação (R$ 22,57 por dia) e 7% no vale-extra de natal (R$ 133,75).

A greve estabelecida é por tempo indeterminado. A empresa tem 127 funcionários distribuídos em Campo Grande e Corumbá.

