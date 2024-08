Energisa troca comando no estado

O diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes irá deixar o comando da concessionária em Mato Grosso do Sul para assumir diretoria da unidade no Mato Grosso.

Há 10 anos na diretoria da companha em MS, Vinhaes dará lugar ao diretor técnico, Paulo Roberto que está no setor elétrico há mais de 38 anos.

Marcelo Vinhaes chegou ao Grupo Energisa em 2000 como trainee na unidade de Sergipe. Em 2014, foi designado para ocupar o cargo de diretor-técnico em Mato Grosso do Sul, se tornando diretor-presidente da empresa em 2017. Já Paulo Roberto que assumirá após saída de Vinhaes, está na Energisa há 10 anos, ocupou cargo de gerente de combate a perdas até 2017, quando assumiu a diretoria Técnico Comercial no estado.

