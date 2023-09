Errata - Não era o Manutti

O JD1 Notícias, vem por meio desta nota informar que a matéria, veiculada na manhã desta sexta-feira (1°), sobre o cantor sertanejo preso em flagrante suspeito de agredir e ameaçar uma ficante com uma arma de fogo na noite de ontem (31), em região rural de Campo Grande, não era verídica.

Após informações do advogado do suspeito, foi confirmado que o cantor não se trata do sertanejo Manutti, como veiculado. O erro deu-se pelo fato da defesa ter respondido sobre o “Manutti” e só depois ser esclarecido o fato.

