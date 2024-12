Escola Estadual Lúcia Martins Coelho divulga chamada pública para aquisição de merenda

A Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho apresenta a chamada pública para a composição de merenda com produtos da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.

Os fornecedores individuais, grupos formais e informais deverão apresentar a documentação para habilitação e o Projeto de Venda, até o próximo sábado (21) às 13 horas, na Escola que fica localizada na Rua Bahia, 355 – Bairro Jardim dos Estados.

O edital do certame pode ser conferido na página da Secretaria de Estado de Educação de MS .

