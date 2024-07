Estado contrata banca para concurso da IAGRO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (19), o contrato com o Instituto Nacional De Seleções E Concursos – Selecon para organizar O Concurso Público De Provas e títulos da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

Conforme o contrato orçado em R$ 121.845 mil, o Estado irá pagar o valor de R$ 81,23 por candidato efetivamente inscrito no concurso público.

O concurso será para o provimento de 29 cargos vacantes da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro de pessoal da Iagro com exigência de ensino superior em nível de graduação.

A prestação dos serviços abrangerá, também, as eventuais avaliações ou reavaliações de candidatos. O prazo de contrato é de 12 meses.

Atualmente, a remuneração inicial do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário é de R$ 7.248,47 na Classe A, Nível 1, chegando a R$ 14.206,99 no final da carreira.

