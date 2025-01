Estado lidera ranking nacional de projeção do PIB em 2025

Diante do anúncio de novos investimentos, principalmente na indústria de celulose que amplia a produção de Mato Grosso do Sul e gera milhares de empregos diretos e indiretos, o estado se torna destaque nacional nas projeções do Produto Interno Bruto (PIB) divulgadas pela Resenha Regional do Banco do Brasil 2025.

Mato Grosso do Sul lidera as previsões entre as 27 unidades federativas, com crescimento esperado do PIB de 4,2%, o maior entre os estados brasileiros e quase o dobro da média nacional, de 2,2%.

De acordo com a Resenha Regional do Banco do Brasil, o aumento na produção de milho foi de 32,9%, também a maior projeção entre os estados da federação.

A indústria de papel e celulose anunciou investimentos de R$ 105 bilhões até 2028, com abertura de novas fábricas, ampliação das plantas já existentes e obras de infraestrutura logística para escoamento da produção e traz boas expectativas no âmbito regional, com principais projetos de investimentos alocados no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Outro fator de destaque que impulsionará a economia do estado nos próximos anos será a conclusão da ponte binacional, entre Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta da Rota Bioceânica que irá facilitar a escoação de produção para os países da Ásia, Europa e Estados Unidos, interligando os litorais do Oceano Atlântico e do Pacífico no Cone Sul da América do Sul.

O crescimento de 3%, índice maior entre as regiões do Brasil, foi projetado para a região Centro-Oeste e Sul. Na região Norte estima-se uma elevação de 2,5%, acima da média. Já o Sudeste tem uma projeção de 1,8% de crescimento do PIB e o Nordeste, de 2%.

Acesse os dados do relatório na íntegra.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também