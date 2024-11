Estado receberá R$ 4,5 milhões para compra de munições letais e não letais

Sarah Chaves, com informações da Sejusp

Com um reforço de R$ 30,3 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para auxiliar na implementação de ações de combate à violência e ao crime organizado em Mato Grosso do Sul, estão previstos ainda investimentos de de R$ 4,5 milhões em munições letais e não letais

Dentro das ações desenvolvidas pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a maior parte dos recursos, cerca de R$ 18,4 milhões, será destinada à compra de veículos. Outros R$ 4,1 milhões serão para equipamentos táticos, de proteção individual e uniformes e outros R$ 1,7 milhão em tecnologia da informação, que inclui drones, licenças e equipamentos de áudio e vídeo.

O recurso que serão aplicados nos anos de 2025 e 2026, destinado ao eixo de Redução das Mortes Violentas Intencionais, foi confirmado com a publicação do Termo de Adesão, assinado pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo.

“Investir em segurança pública, ampliando o trabalho de inteligência, recursos humanos e tecnologia, é fundamental para entregar um bom serviço e garantir o bem-estar da população. É permanente esse desafio, um combate sempre firme”, frisa o governador Eduardo Riedel.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, este investimento é de fundamental importância para fortalecer as ações de segurança pública no estado.

"São recursos que possibilitarão a continuidade da modernização e fortalecimento da segurança pública pelo Governo do Estado, bem como uma atuação mais eficaz das nossas polícias no combate à criminalidade e à redução dos índices de violência."

