Ex-jogador do Comercial morre após ter mal súbito e bater contra poste na Capital

O ex-jogador Tarcirio da Silva Jacob, de 74 anos, conhecido como ‘Pelézinho’, faleceu na manhã deste sábado (24) após ter um mal súbito enquanto dirigia e bater contra um poste no cruzamento da Avenida Júlio de Castilho com Rua Leônidas de Matos, no bairro Santo Antônio, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima seguia pela via quando teve um mal súbito. Sem um condutor, o veículo seguiu sozinho, invadiu a calçada e bateu de frente contra um poste de energia na esquina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que teve uma parada cardiorrespiratória. Três equipes estavam no local prestante atendimento à ocorrência.

Apesar dos esforços, após 40 minutos de reanimação, os bombeiros declararam óbito do ex-joador, que jogou pelo Esporte Clube Comercial, ainda no local.

