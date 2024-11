Ex-secretária de Assistência Social, Elisa Cleia, deixa cargo na Casa Civil

A gestão estadual publicou nesta quarta-feira (27) a exoneração de Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre do cargo de secretária-executiva de Assistência Social. A decisão foi oficializada pela RESOLUÇÃO “P” SEGOV Nº 1.839, de 26 de novembro de 2024, assinada por Rodrigo Perez Ramos, Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, e ocorreu a pedido da ex-secretária.

Elisa Nobre já havia ocupado a função de titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) durante a gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja. Graduada em Serviço Social, especializada em gestão de políticas públicas sociais e mestre em educação, mais recentemente, ela exercia a função de Assessor Especial III na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Conforme informações do portal da transparência de Mato Grosso do Sul, a remuneração fixa de Elisa Nobre era de R$ 22.571,65 (valor bruto, sem deduções obrigatórias). A resolução está publicada na página 153 do Diário Oficial do Estado (DOE).

