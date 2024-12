Expogrande 2025 deve movimentar R$ 600 milhões, diz Bumlai

Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), anunciou nesta quinta-feira (12) a 85ª Edição da Expogrande, que comemora seus 85 anos em 2025, além de apontar para a projeção de faturamento recorde no evento.

Com o lema “Unindo a história do agro com a sua”, Bumlai detalhou que a previsão é que a próxima Expogrande tenha a presença de 250 expositores e que movimente R$ 600 milhões, em um evento maior que o deste ano. O evento já confirmou 20 leilões para o próximo ano.

“Nós estamos preparando uma feira do tamanho que foi feita neste ano de 2024, porém, com algumas novidades para comemorar os 85 anos de Expogrande”, comentou.

Caso a projeção de lucros recordes se confirme, a movimentação coloca a Expogrande entre as maiores feiras do Brasil.

O presidente da Acrissul também comentou sobre os shows do próximo ano, que sempre marcam presença nas edições da Expogrande e atraem o público de Campo Grande e outras cidades, tanto de Mato Grosso do Sul quanto de outros Estados, para o maior evento da Capital.

“Temos grandes shows também, com uma grade de artistas importantes, renomados nacionalmente, e tenho certeza que vamos preparar uma grande festa, o parque vai estar cheio, já temos muitas reservas de espaços em andamento e a população de Campo Grande pode esperar uma feira diferenciada”, destacou.

Além do que já foi anunciado até o momento, Bumlai reforçou que “o Sul-mato-grossense pode esperar muitas novidades para esta edição”. “A Expogrande vem cada vez mais forte”, comentou.

Uma outra novidade está nas mudanças feitas no Parque de Exposições Laucídio Coelho, que estreia de cara nova, e no certificado de 'Carne de Qualidade: Produzida no MS', uma iniciativa da Acrissul para destacar a qualidade do produto sul-mato-grossense.

Expogrande 2024

A Acrissul também deu mais detalhes sobre a 84º Edição da Expogrande, que neste ano viu a movimentação de 114 mil visitantes, além de R$ 576 milhões faturados ao longo dos 10 dias da exposição.

Além disso, foram movimentados R$ 22 milhões nos 17 leilões realizados, com mais de 5 mil animais comercializados.

