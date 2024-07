Fabricantes brasileiras pedem mais impostos na compra de carros elétricos chineses

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) solicitou uma revisão imediata da alíquota de imposto de carros elétricos chineses, com o objetivo de frear as vendas dos veículos importados no Brasil.

Segundo a Anfavea, a participação da China na venda de carros no mercado brasileiro saiu de 7% no primeiro semestre de 2023 para 26% durante o primeiro semestre de 2024, um aumento expressivo nos números.

No início do ano, o governo aprovou uma nova taxação gradativa para a importação de carros elétricos, modelos híbridos e no formato híbridos plug-in que forem comprados fora do país, já com o objetivo de fortalecer a indústria brasileira.

Mesmo com o apoio do governo no início do ano, as montadoras afirmam que uma nova revisão da alíquota ajudará na recuperação da indústria nacional.

