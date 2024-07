Família faz bobó beneficente para pagar tratamento craniano de Isaac

Devido a uma complicação no parto, o pequeno Isaac José Guerra Lopes de 7 meses, nasceu prematuro e com uma assimetria craniana que pode gerar consequências graves, se não for tratada.

A mãe, a estudante de filosofia, Maria Eduarda conta que teve pré-eclâmpsia (aumento da pressão arterial), após 30 semanas de gestação, o que resultou em um sofrimento fetal em Isaac, que ainda prematuro, não tinha conseguido virar. “Ele ficou entalado nas minhas costelas pois não conseguiu virar devido ao sofrimento, o que causou o achatamento do crânio”, relatou.

Isaac nasceu com sete meses e meio com plagiocefalia congênita. “Na maioria dos casos ela se resolve sozinha, mas no caso do Isaac não esta resolvendo, aí entra o uso da órtese”.

O bebê passou por um exame avaliado em R$ 700 que mede 100% a circunferência craniana para definir o grau de assimetria e fazer o tratamento com a órtese craniana. “Foi definido que será necessário o tratamento, que é feito com o especialista em assimetria craniana, osteopatas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, todos especializados na área", contou Maria Eduarda.

"Esse tratamento é necessário, muito pelo contrário do que imaginam, acham que é só estética, mas o neném corre muitos riscos, pois uma parte do cérebro é pressionado aos poucos, e vai se desenvolvendo errado, no futuro pode causar sangramentos, acidente vascular cerebral (avc), entre outras complicações”, alertou a mãe.

O tratamento, inclui a primeira consulta com o escaneamento craniano, produção, confecção, importação da órtese e consultas para ajuste do capacete.

De acordo com a mãe que é estudante, ela e o pai de Isaac que também estuda e trabalha, precisam de ajuda para pagar o tratamento completo que está em torno de R$16.400 em 6x no crédito ou R$14.800,00 à vista.

Por não haver clínica espacializada em MS, o tratamento será feito em Brasília, para onde a família terá que viajar a cada 15 dias.

Para arrecadar recursos, a família organizou um bobó em prol do tratamento do pequeno Isaac, que será vendido no domingo, dia 4 de agosto, para colaborar, basta comprar o convite no link .

