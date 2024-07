Festa Pantaneta entra no Calendário Oficial de MS

A Festa Pantaneta foi oficializada como evento cultural de Mato Grosso do Sul por meio da Lei publicada nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador Eduardo Riedel.

O evento entra para Calendário Oficial de Eventos de MS, através de uma proposta do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), que ressaltou a importância da tradicional micareta para a economia da região pantaneira.

“Essa festa tradicional movimenta o comércio da região, incluindo restaurantes, lanchonetes, a rede hoteleira e os atrativos dos distritos de Camisão e Piraputanga. Promovemos o encontro da população e dos turistas com as belas paisagens da rodovia Ecológica MS-450, além de gerar emprego e renda para a população”, argumenta.

Em seus 27 anos de tradição, a Pantaneta acontece nos meses de setembro ou outubro em Aquidauana. Em 2023, mais de 30 mil pessoas lotaram a Avenida Pantaneta, ao som de Léo Santana e banda Chiclete com Banana.

