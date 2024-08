Festival de Massas do Senac começa dia 19 de agosto

Reservando uma experiência com cardápio variado de receitas tradicionais, o restaurante-escola Senac Terra das Águas, em Campo Grande, realiza entre os dias 19 e 31 de agosto o Festival de Massas, das 19h às 22h.



Durante as duas semanas serão apresentados oito pratos diferentes a cada noite, proporcionando aos amantes de massas saborear diversas receitas em um rodízio gastronômico.



O valor do festival será de R$ 79,90 por pessoa. Para acompanhar, a taça de vinho será no valor de R$ 20,00.



O Senac Turismo e Gastronomia - Restaurante-Escola fica na Rua Antônio Maria Coelho, 3368, Jardim dos Estados. Reservas pelo telefone (67) 3316- 4114 ou pelo WhatsApp (67) 99615-8588.

